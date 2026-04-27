Vinum 2026 | il Roero conquista Alba con sapori e degustazioni cieche

Dal 25 aprile al 3 maggio, Alba ospiterà la manifestazione Vinum 2026, dedicata al mondo del vino e del cibo del Roero. Durante questa settimana, il Distretto del Cibo del Roero sarà presente con dieci realtà locali che proporranno degustazioni tecniche e vendita diretta, con particolare attenzione alla zona della Sinistra Tanaro. L’evento si svolgerà nella città piemontese, attirando appassionati e professionisti del settore.

? Cosa sapere Il Distretto del Cibo del Roero sarà ad Alba dal 25 aprile al 3 maggio.. Dieci realtà locali promuoveranno la Sinistra Tanaro con degustazioni tecniche e vendita diretta.. Il Distretto del Cibo del Roero occupa una postazione strategica presso il Palazzo Mostre e Congressi Giacomo Morra di Alba per l’edizione 2026 di Vinum, con un programma che si estende dal 25 aprile al 3 maggio. Dieci realtà locali coordineranno la promozione della Sinistra Tanaro attraverso spazi dedicati alla vendita diretta, all’incontro con i produttori e a degustazioni tecniche mirate. L’agenda delle eccellenze tra degustazioni al buio e prodotti territoriali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vinum 2026: il Roero conquista Alba con sapori e degustazioni cieche Notizie correlate Vinum Alba 2026: record di consorzi per un festival globaleLa città di Alba si prepara a ospitare la 48ª edizione di Vinum Alba, la fiera internazionale dedicata alle eccellenze vitivinicole piemontesi, che... Roero Docg conquista Milano: "Maturità e ambizione"Il Consorzio Tutela Roero chiude il suo giro d’Italia dedicato alla valorizzazione e al racconto della denominazione a Milano, dopo Roma, Napoli e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Piemonte, Poderi Moretti: Cantine Aperte 2026; Vinum 2026 ad Alba: date e programma della Fiera dei Vini del Piemonte; Il Distretto del Cibo del Roero protagonista a Vinum 2026; Dieci aziende rappresentano il Distretto del Cibo del Roero a Vinum 2026. Dieci aziende rappresentano il Distretto del Cibo del Roero a Vinum 2026Il Distretto del Cibo del Roero sarà tra i protagonisti di Vinum 2026, con una presenza continuativa per tutti i cinque giorni della manifestazione (25 e ... atnews.it Vinum Alba 2026: il programma della 48ª edizioneE’ stata presentata ufficialmente nei giorni scorsi al Vinitaly di Verona la 48ª edizione di Vinum Alba – Fiera Internazionale dei vini del Piemonte: un ... atnews.it Vi aspettiamo per il prossimo weekend di Vinum ad Alba 1-2-3 MAGGIO - facebook.com facebook