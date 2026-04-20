La città di Alba si appresta ad accogliere la 48ª edizione di Vinum Alba, un evento internazionale dedicato alle eccellenze del vino piemontese. La manifestazione si svolgerà tra il 25 e il 26 aprile, e dall’1 al 3 maggio 2026. Per questa edizione, si prevede un numero record di consorzi partecipanti, confermando l’importanza dell’appuntamento nel panorama enologico mondiale.

La città di Alba si prepara a ospitare la 48ª edizione di Vinum Alba, la fiera internazionale dedicata alle eccellenze vitivinicole piemontesi, che si terrà tra il 25 e il 26 aprile e l’1, 2 e 3 maggio 2026. L’evento trasformerà il centro storico in un percorso enologico diffuso tra piazze e cortili, coinvolgendo oltre 200 produttori e consolidando il legame tra le aree urbane e i paesaggi delle Langhe, del Roero e del Monferrato. Un sistema territoriale che punta sulla coesione dei consorzi. Il valore strategico di questa nuova edizione risiede nella forza della rete produttiva locale, che ha raggiunto un livello di partecipazione senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vinum Alba 2026: record di consorzi per un festival globale

Notizie correlate

Alba Parietti, cantanti e musicisti: tutti i torinesi al Festival di Sanremo 2026Quando mancano poco più di 3 settimane a Sanremo 2026 arrivano nuove conferme sui protagonisti della kermesse che si svolgerà al teatro Ariston da...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Vinum Alba 2026: al Vinitaly il lancio della 48ª edizione; Vinum Alba 2026: il programma della 48ª edizione; Vinum Alba 2026: al Vinitaly il lancio della 48ª edizione.

Vinum Alba 2026: il programma della 48ª edizioneE’ stata presentata ufficialmente nei giorni scorsi al Vinitaly di Verona la 48ª edizione di Vinum Alba – Fiera Internazionale dei vini del Piemonte: un ... atnews.it

Vinum Alba 2026: al Vinitaly il lancio della quarantottesima edizionePresentata ufficialmente oggi al Vinitaly di Verona la 48ª edizione di Vinum Alba – Fiera Internazionale dei vini del Piemonte: un appuntamento che, anno dopo anno, continua a crescere, rinnovarsi e r ... cuneodice.it

Radio Alba in diretta da Vinum! Non basta bere vino. Bisogna saperlo degustare Partecipa ai VINUM LAB, i nostri laboratori tematici pensati per scoprire le basi della degustazione e imparare a riconoscere le sfumature del vino. Sotto la guida esperta dei so - facebook.com facebook