Il Consorzio Tutela Roero ha concluso il suo tour a Milano, dopo aver visitato Roma, Napoli e Bologna, con l’obiettivo di promuovere e raccontare la denominazione Roero Docg. La visita si inserisce in un percorso di valorizzazione del vino, coinvolgendo operatori e pubblico locale. L’evento ha rappresentato un momento dedicato alla presentazione delle caratteristiche e dell’identità del vino.

Il Consorzio Tutela Roero chiude il suo giro d’Italia dedicato alla valorizzazione e al racconto della denominazione a Milano, dopo Roma, Napoli e Bologna. I vini della denominazione piemontese hanno trovato nella città teatro delle Olimpiadi invernali una cornice ideale per consolidare il proprio valore e posizionamento davanti agli addetti ai lavori, sottolineando l’identità stilistica come cifra distintiva. In un incontro tra i frutti delle colline roerine e l’alta cucina di Andrea Aprea, chef di riconosciuta sensibilità contemporanea capace di coniugare rigore tecnico, profondità di gusto e una visione elegante della cucina italiana. Chef Aprea ha costruito un percorso gastronomico in cui ogni piatto ha dialogato con precisione e armonia con le diverse espressioni del Roero DOCG. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Roero Docg conquista Milano: "Maturità e ambizione"

Articoli correlati

Barolo, Barbaresco e Roero, le cantine protagoniste e i vini. Milano, Hotel Melià lunedì 16 febbraioUn’occasione unica per approfondire e per degustare! Per conoscere, attraverso la degustazione ed il dialogo, il profilo delle cantine presenti...

Milano-Cortina 2026: Coordinamento e ambizione per rilanciare l’Italia nello sport e nel panorama internazionale.L’entusiasmo e un senso di collaborazione condivisa sono i tratti dominanti che emergono dalle dichiarazioni rilasciate in relazione...

Contenuti utili per approfondire Roero Docg

Argomenti discussi: Milano brinda al Roero: la DOCG piemontese conquista la scena meneghina.

Il Roero DOCG conclude il suo tour a Milano con la cucina di Andrea ApreaConcluso a Milano il tour nazionale del Consorzio Tutela Roero con una cena in cui i vini della DOCG sono stati abbinati alla cucina dello chef Andrea Aprea. gazzettadelgusto.it

Roero Days, il 3 giugno a Milano degustazioni e laboratoriOltre 60 produttori di Roero Docg, 500 vini, due laboratori di degustazione, una mostra per festeggiare i primi dieci anni del Consorzio Tutela Roero Milano – Oltre 60 produttori di Roero Docg, 500 ... ilgiorno.it