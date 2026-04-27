Vinti con il Lotto 53.400 euro in Valsassina giocandone 6

Un giocatore della provincia di Lecco ha vinto 53.400 euro con il Lotto, giocando sei numeri. L’evento si è verificato a Taceno, in alta Valsassina. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa Agimeg, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità della giocata. La cifra rappresenta uno dei premi più alti registrati di recente in zona.

La dea bendata bacia ancora una volta la provincia di Lecco. Come reso noto dall'agenzia di stampa Agimeg, a Taceno, in alta Valsassina, sono stati vinti con il gioco del Lotto ben 53.400 euro giocandone solo 6. In particolare, nella ricevitoria di via Provinciale Nord, sono state centrate due.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: La fortuna fa tappa nel pisano: 14mila euro vinti a San Miniato con il Lotto Vinti nel casertano 22500 euro al Lotto con un terno sulla ruota di BariIl concorso del Lotto di giovedì 16 aprile porta fortuna alla Campania con vincite complessive per 122mila euro distribuite sul territorio regionale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Superenalotto, sfiorato il 6 in Lombardia: due 5 a Curtatone e Lipomo; Colpo fortunato al Lotto nel Ferrarese: vinti con una schedina oltre 25mila euro; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto venerdì 17 aprile 2026: numeri vincenti e quote; Vinti nel casertano 22500 euro al Lotto con un terno sulla ruota di Bari. Vinti con il Lotto 53.400 euro in Valsassina (giocandone 6)La dea bendata bacia ancora una volta la provincia di Lecco. Come reso noto dall'agenzia di stampa Agimeg, a Taceno, in alta Valsassina, sono stati vinti con il gioco del Lotto ben 53.400 euro giocand ... leccotoday.it Lotto: pioggia di vincite in Lombardia per oltre 125mila euroIl Lotto premia la Lombardia in entrambi i concorsi di giovedì 23 e sabato 24 aprile, per un totale complessivo di 125.350 euro. Nella giornata di venerdì, a Taceno, in ... pressgiochi.it Cannella, affari e politica: gli appalti vinti dal socio quando era vicesindaco x.com I ragazzi non si sono dati per vinti e hanno deciso di ricomprare quanta più attrezzatura possibile per poter comunque gareggiare - facebook.com facebook