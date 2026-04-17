Vinti nel casertano 22500 euro al Lotto con un terno sulla ruota di Bari

Nel concorso del Lotto di giovedì 16 aprile, in Campania sono stati registrati premi per circa 122mila euro. Tra le vincite più significative, nel casertano sono stati vinti 22.500 euro con un terno sulla ruota di Bari. La regione ha avuto alcune vincite anche sulla ruota di Napoli e su altre località, contribuendo alla distribuzione complessiva dei premi sul territorio.

Il concorso del Lotto di giovedì 16 aprile porta fortuna alla Campania con vincite complessive per 122mila euro distribuite sul territorio regionale.Tra le vincite più rilevanti spicca quella registrata a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, dove un giocatore ha centrato un premio da 22.500.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Terno secco con 28-29 e 30: vinti 22500 euro nel casertano Un terno sulla ruota di Cagliari premia ancora Jesi: vinti 45mila euroJESI – Anche questa settimana il gioco del Lotto bacia Jesi, dove una persona, con una giocata di 10 euro effettuata in largo Allende, ha centrato un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Raffiche di vento e pericoli per i cittadini, scatta l'allerta meteo; Prestiti e cessione del quinto, Caserta guida la Campania: qui si chiedono gli importi più alti; L'anticiclone batte in ritirata, dopo il sole e il caldo nel week end tornano le piogge; Ludi Historici 2026, il liceo Giannone si aggiudica il primato di 'pensiero ed eloquenza'. Vinti nel casertano 50mila euro con un Gratta e Vinci VipColpo in provincia di Caserta con Edizione Speciale Vip. Ma i dati regionali segnalano un lieve calo della spesa nel gioco ... casertanews.it SUPER COLPO AL GRATTA E VINCI. Vinti 50 MILA EURO in un comune del casertanoFRIGNANO – Campania protagonista con il Gratta e Vinci Edizione Speciale Vip. Come riporta Agipronews, nell’ultima settimana, a Frignano, in provincia di Caserta, è stata realizzata una vincita da 5 ... casertace.net Colpo al lotto a Sabaudia, vinti 125mila euro Leggi qui facebook Ma ancora con la storia che il Milan è stato all’altezza dell’Inter per aver vinto due derby Ma non diciamo cazzate. Nonostante i due derby vinti, i rossoneri sono a -12. Dico -12. Nell’anno della seconda stella, il Sassuolo, poi retrocesso, ha battuto l’Inter per b x.com