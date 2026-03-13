La fortuna fa tappa nel pisano | 14mila euro vinti a San Miniato con il Lotto

La provincia di Pisa si è trovata protagonista di un importante risultato con il Lotto. Nella città di San Miniato, durante l’estrazione di giovedì 12 marzo, è stato vinto un importo di 14mila euro. La notizia è stata riportata da Agipronews e riguarda un singolo giocatore che ha centrato la vincita.

La dea bendata bacia la provincia di Pisa. Come riporta Agipronews, colpo da 14mila euro a San Miniato nell'estrazione del Lotto di giovedì 12 marzo. La vincita è stata centrata in un punto vendita di viale Guglielmo Marconi grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Firenze e una giocata da 5 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 5 milioni di euro, per un totale di 283,2 milioni di euro da inizio 2026.