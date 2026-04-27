Vino e latticini già nel Caucaso di 5mila anni fa | lo studio Uniba sulle ceramiche dell' Azerbaigian

Uno studio condotto dall'Università di Bari analizza le ceramiche dell'Azerbaigian risalenti a circa 5.000 anni fa, durante l'Età del Bronzo, nel Caucaso Meridionale. La ricerca riguarda le abitudini alimentari della comunità Kura-Araxes, evidenziando la presenza di tracce di vino e latticini nelle ceramiche dell'epoca. Il progetto è parte di un'iniziativa internazionale volta a ricostruire le pratiche quotidiane di popolazioni antiche in quella regione.

L'Università degli Studi di Bari ha preso parte a un importante studio internazionale sulle abitudini alimentari della comunità Kura-Araxes, che viveva 5mila anni fa, nell'Età del Bronzo, in diverse aree del Caucaso Meridionale.La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Proceedings of the.🔗 Leggi su Baritoday.it

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