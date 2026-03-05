Droni kamikaze colpiscono l’Azerbaigian | allarme escalation nel Caucaso

Questa mattina, due droni kamikaze di tipo Shahed-136 hanno colpito la regione di Nakhchivan, un'area azera situata nell'esclave al confine con l'Iran. L'attacco ha coinvolto la provincia di Nakhchivan, provocando danni e allarmando le autorità locali. Non sono stati segnalati feriti, ma l'episodio ha portato a un aumento delle preoccupazioni sulla sicurezza nella regione.

Due Shahed hanno colpito l'exclave di Nakhchivan vicino al confine iraniano, ferendo civili e danneggiando l'aeroporto. Baku accusa Teheran e convoca l'ambasciatore Nella mattinata di oggi, giovedì 5 marzo, almeno due droni kamikaze di tipo Shahed-136 hanno colpito la regione azera di Nakhchivan, nell'omonima provincia exclave dell'Azerbaigian al confine con l'Iran. Il blitz, smentito dall'esercito iraniano, rischia di innescare un ulteriore allargamento del conflitto. Il ministero degli Affari Esteri azero ha dichiarato in un comunicato che l'incidente è avvenuto intorno alle 12:00 (08:00 GMT) di oggi, ora locale. Azerbaigian, droni iraniani colpiscono l'aeroporto di Nakhchivan: due feriti. Momenti di tensione nel Caucaso meridionale dopo un attacco con droni che ha colpito la regione autonoma di Nakhchivan, in Azerbaigian. Il ministro degli Esteri azero chiede spiegazioni e non esclude una risposta appropriata.