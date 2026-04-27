A Roma, Annalisa Zorzettig ha presentato le nuove linee vitivinicole Tenaci e Myò, con un focus sul rinnovamento del marchio. La produzione si svolge su un’area di circa 120 ettari nei Colli Orientali, e l’obiettivo è valorizzare il territorio attraverso un restyling che coinvolge anche l’immagine delle bottiglie. La presentazione ha attirato l’attenzione su questa trasformazione nel settore vinicolo locale.

? Cosa sapere Annalisa Zorzettig presenta a Roma le nuove linee vitivinicole Tenaci e Myò.. Il rebranding dei 120 ettari nei Colli Orientali punta sulla valorizzazione territoriale.. Annalisa Zorzettig presenta a Roma le nuove linee identitarie Tenaci e Myò, segnando un punto di evoluzione per la produzione vinicola dei Colli Orientali del Friuli attraverso una filosofia che abbraccia l’imperfezione come motore di ricerca costante. Il recente incontro avvenuto presso il ristorante Etta di Trastevere ha permesso di scoprire il nuovo volto dell’azienda Zorzettig, che dopo il recente appuntamento di Vinitaly e i dibattiti sul mercato dei consumi, sceglie di rispondere alle trasformazioni del settore con un approccio basato sull’equilibrio agronomico e sulla valorizzazione delle singole zone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vini Colli Orientali: la rivoluzione dell’imperfezione di Zorzettig

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