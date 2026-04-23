Domani venerdì 24 aprile l’inaugurazione del comitato elettorale di Vincenzo Ceccarelli

Da lanazione.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, venerdì 24 aprile, si terrà l’inaugurazione del comitato elettorale di un candidato in vista delle prossime elezioni. L’evento avverrà in una sede della città e vedrà la presenza di rappresentanti politici e sostenitori. La cerimonia rappresenta l’avvio ufficiale della campagna elettorale del candidato, che ha già annunciato i propri obiettivi e programmi pubblicamente.

Arezzo, 23 aprile 2026 – . "Uno spazio aperto per ricucire il legame con la città" Domani, venerdì 24 aprile alle ore 18:00, in Piazza San Michele, verrà inaugurata ufficialmente la sede elettorale di Vincenzo Ceccarelli, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra. Un momento di incontro con i cittadini che segna una ulteriore tappa nel percorso di "Arezzo Partecipa". "Non abbiamo cercato effetti speciali, ma un luogo fisico che sia lo specchio del nostro progetto: una città vicina, accessibile e fondata sull'ascolto," dichiara Vincenzo Ceccarelli.🔗 Leggi su Lanazione.it

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