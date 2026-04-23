Domani venerdì 24 aprile l’inaugurazione del comitato elettorale di Vincenzo Ceccarelli

Domani, venerdì 24 aprile, si terrà l’inaugurazione del comitato elettorale di un candidato in vista delle prossime elezioni. L’evento avverrà in una sede della città e vedrà la presenza di rappresentanti politici e sostenitori. La cerimonia rappresenta l’avvio ufficiale della campagna elettorale del candidato, che ha già annunciato i propri obiettivi e programmi pubblicamente.

Arezzo, 23 aprile 2026 – . "Uno spazio aperto per ricucire il legame con la città" Domani, venerdì 24 aprile alle ore 18:00, in Piazza San Michele, verrà inaugurata ufficialmente la sede elettorale di Vincenzo Ceccarelli, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra. Un momento di incontro con i cittadini che segna una ulteriore tappa nel percorso di "Arezzo Partecipa". "Non abbiamo cercato effetti speciali, ma un luogo fisico che sia lo specchio del nostro progetto: una città vicina, accessibile e fondata sull'ascolto," dichiara Vincenzo Ceccarelli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domani, venerdì 24 aprile, l’inaugurazione del comitato elettorale di Vincenzo Ceccarelli Notizie correlate La sfida a Palazzo Zanca si accende, Scurria annuncia l'inaugurazione del comitato elettoraleSarà inaugurato sabato 28 marzo il comitato elettorale di Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra. Giani incorona Ceccarelli: "Saremo una bella coppia con Vincenzo sindaco". Al via la campagna elettoraleHa preso il via dalla Casa dell'Energia la campagna elettorale di Vincenzo Ceccarelli candidato a sindaco per la città di Arezzo. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Arezzo Partecipa: Ceccarelli in città e nelle frazioni, quattro giorni di incontri tra ascolto, comunità e futuro; Elezioni 2026, il confronto tra candidati e mondo del terziario; Casa Riformista, lavori in corso. Tenti accelera sul varo della lista. Donati fa a tappeto le frazioni; Le presentazioni delle liste nei cas e nel cuore della città. Casa Riformista, tra le realtà che sostengono la corsa di Vincenzo Ceccarelli alla poltrona di sindaco della città, ha presentato il primo candidato: è il presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche della provincia - facebook.com facebook