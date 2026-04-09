Ieri mattina, lungo via Argine Circondariale in località La Fiorana, si è verificato un incidente mortale. Un'auto ha perso il controllo in prossimità di una curva e si è ribaltata. La vettura è uscita dalla carreggiata e si è fermata in un canale. La persona a bordo, di 64 anni, è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

Tragedia ieri mattina in via Argine Circondariale in località La Fiorana, nel territorio del comune di Argenta. Un uomo di 64 anni, Stefano Sordeti, originario della Toscana, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto lungo quella strada, direttrice immersa nella bonifica del Mezzano. A quell’ora, erano circa le 12,30, la vittima viaggiava a bordo di una Kia Pikanto di colore grigio. Alla guida della vettura c’era un amico, di origini pakistane, il 46enne K.M., amico che è miracolosamente scampato alla morte. Sul lato passeggeri era seduto lui, il trasportato appunto, che è invece deceduto nell’incidente. All’improvviso uscendo da una curva che immette su di un rettilineo, il conducente, che procedeva in direzione Bando, proveniente da Filo, avrebbe perso il controllo dell’auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tragedia in un canale. Un’auto sbanda alla curva. Muore sul colpo a 64 anni

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Tragedia in un canale. Un’auto sbanda alla curva. Muore sul colpo a 64 anniIncidente ad Argenta. Per la vittima, Stefano Sordeti, non c’è stato nulla da fare. Al volante un conoscente, ferito e trasportato a Cona. Si indaga sulle cause. ilrestodelcarlino.it

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