A Villaricca è aperto il bando per i voucher farmaceutici destinati a cittadini con un ISEE fino a 10.140 euro. Le famiglie interessate possono presentare le domande online utilizzando SPID o CIE fino al 22 maggio 2026, finché ci sono fondi disponibili. La misura riguarda contributi destinati all’acquisto di farmaci, con l’obiettivo di fornire supporto alle persone con redditi più bassi.

Contributo fino a esaurimento fondi per famiglie con ISEE basso: domande online entro il 22 maggio 2026 tramite SPID o CIE. Il Comune di Villaricca ha pubblicato un avviso per l’erogazione dei voucher farmaceutici destinati ai cittadini in possesso di un ISEE inferiore a 10.140,00 euro. L’iniziativa rientra nelle misure di sostegno sociale rivolte ai nuclei familiari in difficoltà economica e punta a garantire un aiuto concreto per l’acquisto di farmaci e prodotti sanitari. Le domande dovranno essere presentate entro il 22 maggio 2026, esclusivamente tramite procedura digitale con SPID o CIE, requisito obbligatorio per l’invio della richiesta.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Villaricca, voucher farmaceutici: al via le domande per i cittadini con ISEE fino a 10.140 euro

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