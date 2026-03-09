Voucher asili nido Regione Campania 2025-2026 | domande al via fino a 3.000 euro a famiglia
Dal 9 marzo al 23 aprile è possibile presentare le domande online per ottenere il voucher asili nido della Regione Campania per il biennio 2025-2026. Il contributo può arrivare fino a 3.000 euro per famiglia, con l’obiettivo di ridurre i costi delle rette dei nidi. La misura interessa le famiglie che intendono iscrivere i propri figli in strutture autorizzate nella regione.
Domande online dal 9 marzo al 23 aprile: contributi fino a 3.000 euro per abbattere le rette dei nidi. Requisiti ISEE, graduatorie e scadenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Avviso pubblico Voucher per l'accesso ai nidi destinati a famiglie aventi requisiti ISEE per l'abbattimento della retta – Anno 2025/2026Con Decreto Dirigenziale n. 44 del 27/02/2026 è stato approvato l'Avviso pubblico Voucher per l'accesso ai nidi destinati a famiglie aventi requisiti ISEE per l'abbattimento della retta – Anno 2025/2 ... regione.campania.it
Voucher per l'accesso ai nidi - Anno 2023/202404/03/2024 - Si ricorda che dal giorno 05/03/2024 sarà possibile presentare le domande per la richiesta del voucher per l’anno educativo 2023/2024 attraverso il servizio digitale raggiungibile al ... regione.campania.it
