VilladeArti | il mito di Elettra accende la scena a San Remigio

Giovedì 30 aprile a San Remigio si terrà la quarta edizione del festival VilladeArti, organizzato da Villadeati. La manifestazione accende la scena culturale locale con un focus sul mito di Elettra, figura della mitologia greca. L’evento comprende diverse iniziative artistiche e culturali, portando sul palco performance e presentazioni legate a questo tema. La giornata si svolgerà in diverse location del paese, coinvolgendo artisti e pubblico.

? Cosa sapere Villadeati presenta la quarta edizione del festival VilladeArti giovedì 30 aprile a San Remigio.. L'evento include lo spettacolo Elettra con Alessandra Barbonetti venerdì 1 maggio alle ore 21.. Giovedì 30 aprile alle ore 18, l’ex chiesa di San Remigio a Villadeati ospiterà la presentazione della nuova stagione culturale con il sindaco Angelo Ferro e il vicesindaco Riccardo Sorisio per dare il via ufficiale ai prossimi appuntamenti del festival VilladeArti. Tra i vicoli che portano verso via San Remigio 2, l’aria si prepara a cambiare colore. La quarta edizione di VilladeArti, iniziativa nata dalla volontà dell’amministrazione...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - VilladeArti: il mito di Elettra accende la scena a San Remigio Notizie correlate Leggi anche: Ferrara si accende col Jazz: il mito di Ralph Alessi al Torrione Vespa, 80 anni di mito: il segreto dietro la scena di Audrey Hepburn? Cosa sapere La Vespa Piaggio compie ottant'anni il 23 aprile con oltre 20 milioni di unità vendute. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Villadeati riaccende VILLADEArTI e apre la stagione con Elettra; Villadeati: Festival culturale, quarta edizione; Il dramma di Elettra inaugura la quarta edizione del festival VilladeArTi. Il dramma delle priorità Elettra apre la nuova stagione del festival culturale VilladeArtiTutto pronto a Villadeati per la quarta edizione di VILLADEArTI, festival culturale ideato dall’amministrazione comunale che porta nella chiesa ... atnews.it Villadeati riaccende VILLADEArTI e apre la stagione con ElettraIl 1° maggio Alessandra Barbonetti va in scena nella chiesa di San Remigio per l’anteprima del festival culturale ... lanuovaprovincia.it Nel mese dedicato alla Vergine Maria, siamo invitati ad unirci alla recita del Santo Rosario. #parrocchiasanremigio - facebook.com facebook