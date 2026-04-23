Il 23 aprile la Vespa Piaggio festeggia ottant'anni dalla sua creazione, un traguardo che si accompagna alla vendita di oltre 20 milioni di esemplari in tutto il mondo. La moto iconica, nata negli anni '40, ha attraversato decenni mantenendo uno stile riconoscibile e una forte presenza nel settore dei veicoli a due ruote. La sua storia si intreccia con alcune delle immagini più famose del cinema, come quella di una celebre attrice in una scena di un film classico.

? Cosa sapere La Vespa Piaggio compie ottant'anni il 23 aprile con oltre 20 milioni di unità vendute.. Il modello 125 V30T ha segnato la storia del cinema mondiale da Vacanze romane.. La Vespa Piaggio festeggia ottant’anni di storia questo 23 aprile, un traguardo che affonda le radici nel 1946 e che ha lo scooter trasformarsi in un simbolo universale grazie anche alla forza evocativa della grande industria cinematografica mondiale. Il legame tra il leggendario mezzo a due ruote e la settima arte è iniziato con un debutto iconico a Roma. Nel film Vacanze romane (’53), diretto da William Wyler, apparve per la prima volta una Vespa 125 V30T Farobasso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vespa, 80 anni di mito: il segreto dietro la scena di Audrey Hepburn

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