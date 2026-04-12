Il Pic-nic Senza Plastica al parco Gargasole | spettacoli giochi e riciclo
Ieri, al parco Gargasole di Bari, si è svolto il Pic-nic Senza Plastica organizzato da Retake. Centinaia di persone hanno partecipato a un evento che prevedeva spettacoli, giochi e attività sul tema del riciclo. Durante l'iniziativa, i partecipanti hanno potuto usufruire di diverse attività pensate per sensibilizzare sull'uso ridotto della plastica e sulla tutela dell'ambiente.
In centinaia hanno partecipato, ieri, al Pic-nic Senza Plastica organizzato da Retake al parco Gargasole di Bari. Un evento per sottolineare l'importanza del senso di comunità, del rispetto della biodiversità e della cura degli spazi comuni.Musica, ambiente e non soloAll'appuntamento ha preso.🔗 Leggi su Baritoday.it
Torna il 'Pic-nic Senza Plastica': l'11 aprile festa della biodiversità nel parco GargasoleUn polmone verde nel cuore della città che si popola di vita, musica e, soprattutto, consapevolezza ambientale.
Leggi anche: "Pasquetta senza plastica", pic-nic aperto e sostenibile a Santeramo in Colle