Il Pic-nic Senza Plastica al parco Gargasole | spettacoli giochi e riciclo

Ieri, al parco Gargasole di Bari, si è svolto il Pic-nic Senza Plastica organizzato da Retake. Centinaia di persone hanno partecipato a un evento che prevedeva spettacoli, giochi e attività sul tema del riciclo. Durante l'iniziativa, i partecipanti hanno potuto usufruire di diverse attività pensate per sensibilizzare sull'uso ridotto della plastica e sulla tutela dell'ambiente.