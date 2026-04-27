Villa Mussolini la sindaca | Piena fiducia nella Fondazione Riccione non accetta rappresentazioni distorte

La sindaca di Riccione ha espresso fiducia nella Fondazione coinvolta e ha dichiarato che la città non tollera rappresentazioni distorte riguardo alla procedura di assegnazione di Villa Mussolini. In un intervento pubblico, ha commentato le recenti dichiarazioni e prese di posizione sulla questione, sottolineando il suo supporto all'ente e la volontà di mantenere una comunicazione chiara e trasparente.

La sindaca di Riccione Daniela Angelini interviene in merito alle recenti prese di posizione pubbliche legate alla procedura di assegnazione di Villa Mussolini. “La fiducia del Comune di Riccione nella Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini è piena e convinta. È una fiducia istituzionale.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate La Fondazione accetta l’offerta: Villa Mussolini passa al Comune di RiccioneRiccione (Rimini), 18 marzo 2026 – Villa Mussolini è di proprietà del Comune di Riccione. “Villa Mussolini non cambierà nome”, la sindaca di Riccione chiude il casoRiccione, 24 marzo 2026 – “Confermo il pieno e assoluto impegno antifascista della città" premette la sindaca Daniela Angelini, ma "Il cambio di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: David2 rilancia: 2 milioni per Villa Mussolini. La Fondazione: È tardi, procedura chiusa; Villa Mussolini, David2 attacca: Rifiutata senza confronto l’offerta migliore, stupiti dalla Fondazione; Il weekend del 25 aprile a Riccione tra i grandi nomi della cultura italiana, le mostre, il cinema d’autore, lo sport e il benessere; Villa Mussolini, David2: Vogliamo confronto con Fondazione Carim per evitare vie legali. Riccione, Villa Mussolini resta al Comune. La Sindaca: Nessun dietrofrontSi accende il confronto sulla destinazione di Villa Mussolini, storica residenza estiva a Riccione. Dopo l’assegnazione dell’immobile al Comune, formalizzata lo scorso 20 marzo dalla Fondazione Cassa ... altarimini.it Villa Mussolini. La sindaca: scelta da rispettare, nostra immagine sarà tutelataAll'ipotesi di contenzioso avanzata da David2, l'Amministrazione Comunale di Riccione risponde con l'ipotesi di far valutare legalmente la tutela della propria immagine. L'oggetto del contendere, come ... msn.com Riccione, Villa Mussolini resta al Comune. La Sindaca: "Nessun dietrofront" Leggi qui: https://altarimini.it/riccione-villa-mussolini-resta-al-comune-la-sindaca-nessun-dietrofront.php - facebook.com facebook Azienda in corsa per 'Villa Mussolini' incalza la Fondazione, 'ci incontri'. David2 chiede chiarimenti "per evitare strascichi giudiziari o contenziosi" #ANSA x.com