Villa Mussolini non cambierà nome la sindaca di Riccione chiude il caso

La sindaca di Riccione ha annunciato che il nome di Villa Mussolini rimarrà invariato, ribadendo l’impegno antifascista della città. In una dichiarazione, ha precisato che non ci sono piani per modificare la denominazione della struttura. La decisione è stata comunicata in risposta a richieste di cambiamento, ma al momento non sono previsti interventi in tal senso.

Riccione, 24 marzo 2026 – “Confermo il pieno e assoluto impegno antifascista della città" premette la sindaca Daniela Angelini, ma "Il cambio di denominazione di Villa Mussolini non è all’ordine del giorno". Il nome della villa non si tocca e rimane Mussolini, almeno fino a quando in municipio siederà Daniela Angelini. Il ritorno al nome precedente dell’immobile, ovvero Margherita, prima che negli anni ’30 del Novecento la famiglia Mussolini scegliesse quell’immobile come residenza estiva per le vacanze, è argomento che ciclicamente torna d’attualità. Lo è ancor più oggi dopo che il Comune ha acquistato l’immobile dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini per un valore economico di un milione e 206mila euro, corredato da un dettagliato progetto artistico e culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Villa Mussolini non cambierà nome”, la sindaca di Riccione chiude il caso Articoli correlati Villa Mussolini al Comune di Riccione, la sindaca: “Celebriamo una riappropriazione. È una vittoria della città"Riccione, 10 marzo 2026 – “Oggi non celebriamo solo un acquisto, ma un atto di riappropriazione identitaria: è una vittoria della città per la città”. Villa Mussolini, la sindaca Angelini: “Nessun cambio di nome, la memoria storica evolve ma non si cancella"La sindaca di Riccione risponde alla richiesta di cambio nome di Villa Mussolini: confermato l’impegno antifascista, ma la scelta è quella di non... Una selezione di notizie su Villa Mussolini Temi più discussi: Riccione, ora Villa Mussolini torni a essere Villa Margherita; Cancelliamo il nome di Mussolini. Meglio chiamarla Villa Margherita; Villa Mussolini va al Comune di Riccione e resta pubblica; Villa Mussolini, Fratelli d'Italia bisticcia. Colombo: Progetto non chiaro, Paolini non parla a nome del partito. Villa Mussolini non cambierà nome, la sindaca di Riccione chiude il casoDaniela Angelini nega il ritorno alla denominazione anni ’30 proposta dallo storico Malini: La memoria evolve, non si cancella ... ilrestodelcarlino.it La sindaca di Riccione: Villa Mussolini non cambierà nomeIn una lettera aperta indirizzata a Roberto Malini, copresidente di EveryOne Group, la sindaca di Riccione Daniela Angelini interviene sulla ... corriereromagna.it Il cambio di denominazione di 'Villa Mussolini', la residenza estiva del Duce a Riccione "non è all'ordine del giorno" dell'Amministrazione cittadina. - facebook.com facebook Il Comune di Riccione non cambierà nome a Villa #Mussolini: "La memoria storica va evoluta, non cancellata". #Cultura x.com