Il primo maggio segna la riapertura della stagione culturale presso Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate, con la ripresa delle visite guidate. Le visite includono giochi d’acqua e ambienti naturali, offrendo ai visitatori l'opportunità di esplorare gli spazi storici della villa. La struttura sarà accessibile al pubblico per tutta la durata della stagione, con orari e modalità di visita da verificare.

Riapre il primo maggio la stagione culturale e di visite guidate di Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate. Cuore pulsante della “villa di delizie” è il Ninfeo, un unicum europeo con decorazioni, mosaici, affreschi, giochi d’acqua. Costruita alla fine del Cinquecento su progetto dell’architetto Martino Bassi e per volontà del conte Pirro I Visconti Borromeo, la villa è stata pensata come luogo dedicato all’arte, alla bellezza e allo svago. Oltre al Ninfeo ci sono altri ambienti di grande fascino: il Palazzo nobiliare, con i suoi eleganti saloni affrescati; il Parco storico, che alterna geometrie all’italiana a suggestivi scorci romantici,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Villa Litta, nuova stagione. Ripartono le visite guidate fra giochi d’acqua e natura

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