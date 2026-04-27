Villa Gordiani | trovato morto nel letto il cane veglia il corpo per giorni

Nella zona di Villa Gordiani, un uomo è stato trovato senza vita nel suo letto. Accanto a lui, un cane rimaneva vicino al corpo, senza mai allontanarsi. La scoperta è avvenuta dopo alcuni giorni, quando i vicini si sono preoccupati per il silenzio prolungato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini senza ancora comunicare dettagli sulla causa della morte.

Lo vegliava da giorni, da quando il suo cuore aveva smesso di battere. Un cane, fedele amico di un uomo deceduto in casa nella zona di Villa Gordiani. Il dramma della solitudine si è consumato domenica 26 aprile in una casa popolare del quartiere del V municipio. A chiamare i soccorritori i.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Morto l’italiano disperso a Saint Moritz, il corpo di Luciano Capasso trovato dopo 5 giorniÈ stato trovato morto Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano (Napoli) disperso da cinque giorni dopo un’escursione sulle montagne nei pressi di Saint... «Ansia e stress» per il medico, Emanuele Canzian trovato morto nel letto dalla mamma. Un malore l'ha stroncato nel sonno a 24 anniSAN PIETRO DI FELETTO (TREVISO) - Non si sentiva bene da un paio di giorni e per questo era rimasto a casa dal lavoro.