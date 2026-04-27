Villa Castelli guardia medica chiusa | caos e promesse mancate

A Villa Castelli, la guardia medica è rimasta chiusa da ieri, dopo la denuncia presentata da Karol Capodieci. La decisione ha generato confusione tra i cittadini, che si sono trovati senza assistenza medica di emergenza. La struttura non è operativa da quando è stata segnalata la chiusura, lasciando la comunità senza punti di riferimento per le emergenze sanitarie. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulle ragioni della chiusura.

? Cosa sapere La guardia medica di Villa Castelli risulta chiusa da ieri dopo la denuncia di Karol Capodieci.. I cittadini devono spostarsi a Ceglie Messapica per mancanza di comunicazioni ufficiali dell'amministrazione.. I cittadini di Villa Castelli hanno trovato porte chiuse e un cartello scritto a mano davanti alla guardia medica nella mattinata di ieri, dopo che il referente locale di Europa Verde, Karol Capodieci, ha denunciato l’interruzione del servizio di continuità assistenziale. Il presidio, che avrebbe dovuto garantire assistenza nel territorio comunale, risulta non operativo, costringendo chi ne aveva bisogno a spostarsi verso Ceglie Messapica a causa di una comunicazione del trasferimento avvenuta senza alcun preavviso ufficiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Castelli, guardia medica chiusa: caos e promesse mancate Notizie correlate Leggi anche: Villa Castelli, due giorni senza guardia medica: segnalazione alla Asl Leggi anche: Guardia medica chiusa a Pasquetta a Siculiana, assistenza garantita dal presidio di Porto Empedocle Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Carenza medici, servizio Guardia medica trasferito in altro Comune: disagi e lamentele; La Guardia Medica trasferita a Ceglie Messapica, il caso; Villa Castelli, Europa Verde denuncia disagi per la guardia medica: Servono fatti concreti. Villa Castelli, Europa Verde denuncia disagi per la guardia medica: Servono fatti concretiCapodieci sottolinea inoltre che la carenza di medici rappresenta una criticità strutturale di livello nazionale e non può essere imputata ai singoli operatori sanitari, che continuano a garantire il ... giornaledipuglia.com A sollevare nuovamente il caso è il referente di Europa Verde per Villa Castelli, Karol Capodieci, che denuncia disagi e carenze organizzative nella gestione della guardia medica - facebook.com facebook