A Villa Castelli, durante l'ultimo fine settimana di marzo, la guardia medica è stata sospesa e il servizio non è stato disponibile. L’unico avviso presente all’ingresso dell’ambulatorio era un foglio scritto a mano, che informava i cittadini dell’interruzione temporanea. La notizia è stata segnalata all’Asl, responsabile della gestione dei servizi sanitari locali.

La città è stata lasciata senza assistenza medica nel fine settimana. Proteste dei residenti e comunicazioni improvvisate. Il consigliere regionale Scianaro: "Situazione inaccettabile" VILLA CASTELLI - Un foglio scritto a mano sulla porta dell'ambulatorio è stato l'unico avviso per i cittadini di Villa Castelli della sospensione del servizio di guardia medica durante l'ultimo weekend di marzo. Il servizio è rimasto infatti inattivo sabato 28 e domenica 29 marzo, costringendo i residenti a rivolgersi al presidio di Ceglie Messapica o, nei casi più gravi, ai già congestionati pronto soccorso della zona. La situazione ha scatenato inevitabilmente proteste da parte della comunità, smuovendo anche le istituzioni politiche. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Villa Castelli, due giorni senza guardia medica: segnalazione alla Asl

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