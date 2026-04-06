Guardia medica chiusa a Pasquetta a Siculiana assistenza garantita dal presidio di Porto Empedocle

Oggi la guardia medica di Siculiana sarà chiusa per tutta la giornata di Pasquetta. La decisione è stata comunicata dal sindaco, che ha ricevuto una nota ufficiale dall’Asp di Agrigento. Al momento, l’assistenza sanitaria di emergenza sarà garantita dal presidio di Porto Empedocle. La chiusura temporanea riguarda esclusivamente il turno di Pasquetta, mentre i servizi riprenderanno regolarmente nei giorni successivi.

Chiusura temporanea per la guardia medica di Siculiana nella giornata di oggi. A comunicarlo è stato il sindaco Peppe Zambito, dopo aver ricevuto una nota ufficiale dall’Asp di Agrigento. “A causa della carenza di personale medico – ha scritto il sindaco – il servizio presso il presidio di Siculiana non sarà attivo dalle ore 8 alle ore 20”. Per garantire comunque l’assistenza sanitaria, l’Asp ha disposto che i cittadini potranno rivolgersi alla guardia medica di Porto Empedocle, in via Barresi 2. Le chiamate dirette al numero di Siculiana saranno automaticamente deviate al recapito telefonico del presidio empedoclino. “Ci scusiamo per il disagio – ha aggiunto Zambito – pur non dipendendo dalla volontà dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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