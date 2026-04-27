Da lunedì 20 aprile, un ascensore in via Rodolfo Valentino a Vigne Nuove è rimasto fuori uso, lasciando 14 famiglie senza possibilità di accesso ai piani superiori. Tra queste, ci sono anziani e persone con disabilità che attendono da quattro giorni interventi di riparazione da parte di Ater. La situazione ha creato notevoli disagi per le famiglie coinvolte, che si trovano impossibilitate a usare l’ascensore.

? Cosa sapere Ascensore bloccato da lunedì 20 aprile a Vigne Nuove coinvolge 14 nuclei familiari.. Anziani e disabili in via Rodolfo Valentino attendono riparazioni Ater da quattro giorni.. Quattordici nuclei familiari a Vigne Nuove vivono l’isolamento forzato da quando l’ascensore della torre B9, in via Rodolfo Valentino 31, si è bloccato il pomeriggio di lunedì 20 aprile. Il guasto, avvenuto nel complesso residenziale del III municipio, ha trasformato la quotidianità di decine di residenti in una sfida contro i gradini. La situazione si protrae ormai da quattro giorni, lasciando le persone all’interno delle proprie abitazioni senza una soluzione concreta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vigne Nuove, 14 famiglie prigioniere: ascensore rotto e zero soccorsi

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