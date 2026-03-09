VIDEO Comunali Domenico Errico lancia la sua candidatura | Calvi ha bisogno di nuove idee e prospettive

Domenico Errico ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali a Calvi, indossando la divisa e mostrando il pettorale, prima di scendere in strada. La sua decisione di entrare in politica si traduce in un impegno diretto e visibile, con l’obiettivo di portare nuove idee e prospettive alla comunità. La sua presenza pubblica sottolinea la volontà di partecipare attivamente alla vita politica locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Indossare la divisa, mettere in bella vista il pettorale, allacciare le scarpe e scendere per strada: non c’è immagine migliore per annunciare la volontà di Domenico Errico a cominciare il percorso politico in vista delle prossime elettorali a Calvi. Un progetto che parte con l’idea precisa di voler essere una nuova prospettiva per un piccolo comune che sta vivendo una fase fatta di dissidi interni e scelte non perfettamente in linea per il benessere dei cittadini. Una sensazione di cambiamento ed in questa si va a innestare questo gruppo che sta nascendo, fatto di amici e professionisti che hanno deciso di fare insieme questo percorso in maniera del tutto disinteressata ma con un obiettivo preciso: valorizzare il territorio rappresentando un’alternativa precisa all’attuale amministrazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno di nuove idee e prospettive” Articoli correlati Dario Rollo lancia la sua candidatura a sindaco di CascinaDario Rollo annuncia la propria candidatura a sindaco del Comune di Cascina per le elezioni amministrative del 2026. Leggi anche: Ieri in Campania: Vincenzo De Luca lancia la sua candidatura a sindaco di Salerno Altri aggiornamenti su Domenico Errico Argomenti discussi: Calvi, Domenico Errico si candida a sindaco: frecciate all’ex vice primo cittadino Parziale. Calvi, Domenico Errico si candida a sindaco: frecciate all’ex vice primo cittadino ParzialeDomenico Errico si candida a sindaco di Calvi. E nell’ufficializzare la decisione, lancia una stoccata al candidato Parziale, ex vice primo cittadino. «Ora costruiamo un’amministrazione per dare rispo ... ntr24.tv Elezioni, a Calvi spunta la terza lista: si candida Domenico ErricoIl 20 febbraio Vincenzo Parziale ha annunciato la candidatura a sindaco. Sul fronte degli uscenti, la ricandidatura del sindaco Armando Rocco resta ad oggi l'ipotesi più probabile. Ora, viene fuori an ... ilsannioquotidiano.it