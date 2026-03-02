Calvi verso le elezioni | Errico guida il nuovo progetto politico

Uniti per Calvi ha diffuso una nota stampa annunciando che Errico sarà alla guida di un nuovo progetto politico in vista delle prossime elezioni comunali. La comunicazione sottolinea l’intenzione di costruire un’amministrazione in grado di offrire risposte ai cittadini. Il messaggio invita alla partecipazione e al confronto per un percorso condiviso. La nota si conclude con un invito a collaborare per il futuro del paese.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblivhiamo la nota stampa di “Uniti per Calvi”. “Ora costruiamo un’amministrazione per dare risposte”. Questo lo slogan scelto da Vincenzo Parziale nel corso della conferenza stampa di presentazione della propria candidatura a sindaco. Uno slogan che, tuttavia, solleva interrogativi politici e amministrativi tutt’altro che marginali. Le prime risposte alla cittadinanza dovrebbero infatti arrivare congiuntamente dall’attuale sindaco e dallo stesso Parziale, che ha ricoperto la carica di vicesindaco fino al 19 aprile 2024. A loro spetterebbe chiarire le motivazioni che hanno condotto alla realizzazione della pista ciclabile, alla contrazione del mutuo ad essa collegato, alla modifica del tracciato Terna e a tutte le altre decisioni adottate nel corso del mandato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

