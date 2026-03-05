Csm Cantone proposto per la guida della Procura di Salerno

La Commissione incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura ha proposto Raffaele Cantone come nuovo procuratore della Repubblica di Salerno. Attualmente, Cantone ricopre il ruolo di procuratore della Repubblica di Perugia. La proposta è stata annunciata recentemente e ora passa alle fasi successive previste dalla procedura.

Raffaele Cantone, attuale procuratore della Repubblica di Perugia è stato proposto per la guida dell'omologo ufficio requirente di Salerno dalla Commissione incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura. L'indicazione - risulta all'Ansa - è arrivata all'unanimità e ora dovrà. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Domenico Airoma alla Procura di Napoli Nord: la scelta del Csm e il profilo di una guida istituzionaleLa decisione assunta dal Consiglio Superiore della Magistratura di affidare a Domenico Airoma la guida della Procura della Repubblica di Napoli Nord... Salerno come la Svizzera: due Cantone… in arrivoÈ previsto entro due mesi l’arrivo di Raffaele Cantone alla guida della Procura della Repubblica di Salerno. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Csm Cantone proposto per la guida della.... Csm, Cantone proposto per la guida della procura di SalernoRaffaele Cantone, attuale procuratore della Repubblica di Perugia è stato proposto per la guida dell'omologo ufficio requirente di Salerno dalla Commissione incarichi direttivi del Consiglio superiore ... ansa.it Cantone resta alla guida della Procura di PerugiaRaffaele Cantone resta alla guida della Procura di Perugia. Secondo quanto risulta all'ANSA ha infatti rinunciato alla domanda di trasferimento a quella di Napoli nord. Istanza accolta dal Csm. ansa.it