Tor Vergata Master che unisce medicina alimentazione e movimento contro malattie croniche

L’accordo tra l’Università di Roma Tor Vergata e quella di Roma Foro Italico nasce per avviare un master che combina alimentazione, movimento e prevenzione delle malattie croniche. La firma è avvenuta ieri, con l’obiettivo di formare professionisti specializzati in metodi naturali e attività fisica. Il corso approfondisce l’uso di composti bioattivi e tecniche di esercizio adattato per migliorare la salute. La prima fase delle iscrizioni si apre tra poche settimane.

(Adnkronos) – E' stato firmato ieri l'accordo tra l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e l'Università degli Studi di Roma Foro Italico per l'attivazione congiunta del Master universitario di I livello dal titolo 'Il ruolo dei composti naturali bioattivi e dell'attività fisica adattata nelle patologie cronico-degenerative non trasmissibili'. La cerimonia si è svolta presso