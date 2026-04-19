Un tripudio di colori e profumi alla 34 Festa di Primavera

Il 19 aprile, Trebaseleghe ha celebrato la 34ª Festa di Primavera con una giornata all'insegna di colori e profumi. Le strade del centro e la nuova piazza si sono riempite di cittadini, che hanno partecipato numerosi all’evento. L’affluenza ha confermato l’attesa e l’entusiasmo della comunità per una delle manifestazioni più tradizionali e sentite dell’anno.

Oggi 19 aprile Trebaseleghe ha festeggiato la primavera in un clima caldo e partecipato: i cittadini hanno risposto con entusiasmo, affollando le vie del centro e la nuova piazza confermando il forte legame della comunità con uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno. La 34esima Festa di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Un tripudio di colori, creatività e sorrisi alla scuola Tomaselli con l'Easter Bonnet ParadeIl cortile della scuola Tomaselli di viale Lazio diventa un tripudio di colori, creatività e sorrisi in occasione della giornata della Easter Bonnet... Milano Cortina, tripudio di colori e Mattarella arriva a bordo del tramLa serata prevede una cerimonia di circa tre ore con l’entrata di cantanti e attori, oltre agli atleti, ognuno del proprio Paese. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Un tripudio di colori e di profumi per la 15ª edizione de Le Invasioni Botaniche di primavera. Tanta gente in corso Campi, Garibaldi e ai Giardini; Mostra della Minerva 2026; Fiori in festa: dai parchi ai giardini, gli eventi dove ammirare le più belle fioriture di primavera; Villa Taranto a Verbania tra i migliori luoghi al mondo per vedere le fioriture di primavera. Ecco dov'è e come visitarla. Festa di Primavera: una festa per tutti2026-05-01 08:00:00 2026-05-01 21:59:00 UTC Festa di Primavera: una festa per tutti Piazza Dante Alighieri, 26010 Ripalta Nuova CR, Italia Il Comune di Ripalta Cremasca vi aspetta per una giornata spe ... laprovinciacr.it Festa di Primavera, un weekend tra colori, mercatini e spettacoliLaboratori, volo degli aquiloni, artisti di strada e trenino: il programma completo del fine settimana dedicato a famiglie e comunità ... latinaoggi.eu Paola Cortese A Villa Cavriani affollata festa di primavera con sfilata per raccogliere fondi a sostegno del Cav di Mantova - facebook.com facebook