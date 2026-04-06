Nel pomeriggio di Pasquetta, lo stadio ha riempito di entusiasmo i tifosi del Benevento, che hanno celebrato la promozione in Serie B con una festa spontanea e colorata. Gli scatti immortalano il momento in cui il pubblico ha invaso il campo, sventolando bandiere e cantando insieme. La vittoria è stata accolta con grande gioia tra i supporter, mentre i giocatori sono stati coinvolti in festeggiamenti che sono durati diverse ore.

Tempo di lettura: 2 minuti Che hai fatto a Pasquetta? Ho festeggiato la promozione in B del Benevento! Chissà a quanti domani verrà posta questa domanda entrando in ufficio, al bar o camminando per strada. Nella giornata dedicata a grigliate, super santos e gite fuori porta, la torcida giallorossa ad un certo punto ha lasciato tutto e tutti ed è corsa al “Ciro Vigorito” per attendere l’arrivo del pullman del Benevento di ritorno dalla trasferta di Salerno. Perché non capita certo tutti i giorni di esultare per una promozione in serie B e sono stati in migliaia a riversarsi prima nelle strade con bandiere e trombette al seguito per poi confluire davanti l’impianto di via Santa Colomba in un tripudio di cori, bandiere e qualsiasi cosa di giallorosso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTOGALLERY/ Benevento in B, tripudio giallorosso al Vigorito: gli scatti della festa

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