Askatasuna Ilaria Salis Sono lì con il cuore esplode l' ira di Fdi

Fratelli d’Italia attacca duramente Ilaria Salis, eurodeputata di AVS, che si è presentata con il cuore aperto durante l’ultima seduta al Parlamento Europeo. Il partito di destra non ha nascosto il suo scontento e ha criticato senza mezzi termini il suo intervento, definendolo troppo emotivo e poco concreto. La polemica continua a tenere banco tra i corridoi di Bruxelles, con le reazioni che si moltiplicano da entrambe le parti.

Fratelli d’Italia all’attacco di Ilaria Salis, l'eurodeputata al Parlamento Europeo nel giugno 2024 con AVS. Il tema è relativo al weekend di sangue di Torino, dove i manifestanti per il centro sociale di Askatasuna si sono scontrati con le forze dell’ordine, bilancio: oltre 100 agenti e militari feriti, tra questi 96 poliziotti, 7 finanzieri e 5 carabinieri. Ben 29 gli agenti ricoverati e curati nei pronto soccorso, tra questi uno di loro è stato aggredito con martellate durante gli scontri ed è stato poi dimesso con una prognosi di 20 giorni. Ha ricevuto in ospedale la visita del premier, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

