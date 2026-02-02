Askatasuna Ilaria Salis Sono lì con il cuore esplode l' ira di Fdi

Fratelli d’Italia attacca duramente Ilaria Salis, eurodeputata di AVS, che si è presentata con il cuore aperto durante l’ultima seduta al Parlamento Europeo. Il partito di destra non ha nascosto il suo scontento e ha criticato senza mezzi termini il suo intervento, definendolo troppo emotivo e poco concreto. La polemica continua a tenere banco tra i corridoi di Bruxelles, con le reazioni che si moltiplicano da entrambe le parti.

Fratelli d’Italia all’attacco di Ilaria Salis, l'eurodeputata al Parlamento Europeo nel giugno 2024 con AVS. Il tema è relativo al weekend di sangue di Torino, dove i manifestanti per il centro sociale di Askatasuna si sono scontrati con le forze dell’ordine, bilancio: oltre 100 agenti e militari feriti, tra questi 96 poliziotti, 7 finanzieri e 5 carabinieri. Ben 29 gli agenti ricoverati e curati nei pronto soccorso, tra questi uno di loro è stato aggredito con martellate durante gli scontri ed è stato poi dimesso con una prognosi di 20 giorni. Ha ricevuto in ospedale la visita del premier, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Scontri al corteo Askatasuna, la sindaca Salis: Il diritto di manifestare non può mai trasformasi in violenzaOgni forma di violenza è inaccettabile e non può mai essere giustificata. Il diritto di manifestare va sempre tutelato, ma non può trasformarsi in occasione di scontro. Desidero esprimere la mia soli ... lavocedigenova.it

Ilaria Salis, l'attacco a Del Vecchio Jr è un autogol: Tu fai rabbia!Gioca all'attacco costante Ilaria Salis nella sua nuova strategia comunicativa sui social. Ma spesso finisce con un autogol. L'ultimo post è dedicato a Leonardo Maria Del Vecchio, erede della dinastia ... msn.com

Sono passate 24 ore dalla terribile notizia dell’agente pestato da un branco di terroristi conigli dei centri sociali, gli stessi che poche ore prima la mia collega in Parlamento europeo Ilaria Salis aveva sostenuto con grande entusiasmo su Facebook. Da allora, si - facebook.com facebook

QUELLO CHE È ACCADUTO A TORINO RICORDA LA “BANDA DEL MARTELLO” DI CUI ILARIA SALIS È ACCUSATA DI FAR PARTE. IL MARTELLO OGGI È SIMBOLO DI VIOLENZA IDEOLOGICA, NON PIÙ DI LAVORO OPERAIO Un tempo falce e martello e x.com