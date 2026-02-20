Mercato ipogeo ancora sott’acqua l’ira della cooperativa | Il Comune perde tempo Noi pronti ad andare a Strasburgo

Il mercato sotterraneo di Pavia rimane allagato a causa di lavori non completati, e la cooperativa che gestisce gli spazi si sfoga contro il Comune, accusandolo di perdere tempo. La situazione si protrae da settimane, impedendo agli esercenti di riprendere attività regolarmente. La cooperativa minaccia di portare il caso alla Corte europea dei diritti dell’uomo se non ci saranno interventi rapidi e concreti. L’amministrazione comunale, però, non ha ancora annunciato nessuna data precisa per la riparazione. La questione resta irrisolta.

Pavia, 20 febbraio 2026 – “Se il Comune non interverrà in tempi certi, ci rivolgeremo alla Corte europea dei diritti dell’uomo ”. Luigi Polzotto, presidente della cooperativa del centro commerciale di piazza della Vittoria, non è più disposto a tollerare l’immobilismo nell’effettuare la manutenzione del sistema fognario del salotto buono della città. Con la pioggia l’acqua scende dai tetti dei palazzi, defluisce dalla piazza e inonda il corridoio di servizio con quadri elettrici e compressori per il raffreddamento delle celle frigorifere. “L’Amministrazione deve farsi carico del rifacimento dell’impianto fognario delle case e dei marciapiedi – aggiunge Polzotto – Non spetta al centro commerciale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mercato ipogeo ancora sott’acqua, l’ira della cooperativa: “Il Comune perde tempo. Noi pronti ad andare a Strasburgo” Mercato ipogeo allagato: "Il Comune intervenga"Questa notte, le forti piogge hanno allagato il mercato ipogeo di Pavia. La battaglia del mercato ipogeo. Il Tar dà ragione ai commercianti. Annullato lo sfratto del ComuneIl Tar ha deciso che i commercianti del mercato ipogeo non devono lasciare i loro spazi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mercato ipogeo ancora sott’acqua, l’ira della cooperativa: Il Comune perde tempo. Noi pronti ad andare a Strasburgo; Nuovi allagamenti al Mercato Ipogeo di Pavia: commercianti esasperati. Mercato ipogeo ancora sott’acqua, l’ira della cooperativa: Il Comune perde tempo. Noi pronti ad andare a StrasburgoPavia, Luigi Polzotto, presidente della cooperativa del centro commerciale sotto piazza Vittoria, va all’attacco: Immobilismo totale nell’effettuare la manutenzione del sistema fognario ... ilgiorno.it Mercato ipogeo allagato: Il Comune intervengaAcqua a catinelle che cadeva nei cunicoli del mercato ipogeo. Le forti piogge che si sono abbattute su Pavia nella notte tra martedì e mercoledì come spesso accade hanno causato un allagamento dei ... ilgiorno.it Eccoci A San Valentino vieni da noi all'interno del Mercato Ipogeo sotto piazza della Vittoria a Pavia. Troverai il regalo perfetto per la persona speciale e personale multilingue per consigliarti. Facebook-Casalinghi a Pavia Mercato Ipogeo Instagram - P facebook