VIDEO| Anche quando tutto cambia lei resta lì | Cannizzaro e il legame speciale con la madre

In una piazza animata da un grande entusiasmo, si è svolta la presentazione ufficiale dell'inno, accompagnata da applausi e partecipazione. La manifestazione ha segnato l'inizio della campagna elettorale del centrodestra, con la partecipazione di diverse figure politiche e cittadini presenti all'evento. Durante l'incontro è stato ricordato anche un legame speciale, quello tra un uomo e sua madre, con riferimenti a un video che ne celebra la presenza costante nella vita del protagonista.

In una piazza De Nava, carica di entusiasmo, applausi anche per la presentazione ufficiale dell'inno, si è aperta la campagna elettorale del centrodestra. Una serata segnata dall’emozione e dalla partecipazione, che il candidato sindaco ha concluso concedendosi alla stampa in una versione del.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Legame speciale con Olympiacos e tifosi, ma il futuro resta un punto interrogativo Torna Martinez, riecco anche il vero Thuram: "Con Lautaro legame speciale, mi è mancato"Un minuto esatto, sessanta secondi spaccati: è il cronometro di San Siro a dirti che non è stato solo un gol, ma un messaggio. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: VIDEO| Comunali, Cannizzaro presenta i cinque candidati presidente di circoscrizione: i nomi; Reggio Calabria, a un mese dal voto il caso Merenda accende il dibattito: il No grazie di Cannizzaro diventa simbolo contro il trasformismo; Ironia Cannizzaro, la battuta sul San Giorgio d’Oro e sulla cassa sostenuta da Falcomatà. E quella stoccata su cornetto e caffè… | VIDEO. Cannizzaro apre la campagna elettorale a Reggio Calabria: È partita da una piazza De Nava affollata e carica di entusiasmo la campagna elettorale di Francesco Cannizzaro, candidato sindaco del centrodestra a Reggio Calabria. L’appuntamento segna... - facebook.com facebook