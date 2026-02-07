Daniel Hackett torna a parlare dopo la standing ovation dei tifosi dell’Olympiacos. Il giocatore ha ringraziato il pubblico, ma non ha ancora deciso cosa farà in futuro. La sua permanenza in Grecia resta in bilico, mentre i tifosi sperano di vederlo ancora in maglia rossoblu. La serata si è conclusa con emozioni forti, anche se il futuro di Hackett resta un’incognita.

Daniel Hackett parla ai microfoni di Gazzetta.gr in seguito alla standing ovation riservata dai tifosi dell’Olympiacos durante una serata molto difficile per Virtus Bologna ad Atene. Le sue parole evidenziano un legame profondo tra giocatore, club e pubblico, espresso attraverso gratitudine, rispetto reciproco e riconoscenza per l’esperienza vissuta in questa piazza. Nel corso dell’intervento, Hackett ha rimarcato l’impegno e la passione con cui ha onorato la maglia, enfatizzando l’amore per i tifosi e per la comunità dell’Olympiacos. Ha riconosciuto rispetto reciproco con il club, sottolineando quanto sia stato significativo tutto ciò che ha ricevuto nel periodo trascorso ad Atene, non solo per i momenti di successo ma anche per i tratti difficili come gli infortuni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Legame speciale con Olympiacos e tifosi, ma il futuro resta un punto interrogativo

