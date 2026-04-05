Il giocatore francese torna in campo e segna di nuovo, contribuendo con due assist per l’attaccante argentino, che torna dopo un periodo di inattività. Durante la partita, il rapporto tra i due attaccanti si è visto in modo evidente, con il francese che ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di creare occasioni. L’argentino, dopo aver superato un infortunio, è entrato in campo dimostrando di essere in buona forma.

Un minuto esatto, sessanta secondi spaccati: è il cronometro di San Siro a dirti che non è stato solo un gol, ma un messaggio. Un elogio al valore della puntualità, sacro anche nella frenesia del calcio moderno. L'Inter senza Lautaro era bianca di paura, l'Inter con Lautaro gode di ottima salute, è spavalda e coraggiosa: l'argentino, al ritorno dopo 45 giorni di broncio e cure al polpaccio, ci ha tenuto ad essere puntuale, puntualissimo, nel ricordare al campionato che la musica è cambiata. Ha voluto che le lancette dei secondi facessero un giro intero, solo uno, per segnare una delle reti più importanti della stagione. ... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torna Martinez, riecco anche il vero Thuram: "Con Lautaro legame speciale, mi è mancato"

Thuram a DAZN: «Lautaro mi è mancato, con lui ho un legame speciale. Ci dà sempre l’esempio e anche stasera…»di Alberto PetrosilliThuram ha commentato nell’immediato post-partita la vittoria ottenuta questa sera a San Siro contro l’Inter: le dichiarazioni...

Inter, riecco la ThuLa: Lautaro Martinez titolare contro la RomaL’Inter di Cristian Chivu ritrova il suo assetto da combattimento: la sessione odierna ha sancito il rientro definitivo di tutti i nazionali,...

I due miracoli di Maignan su Thuram e Lautaro

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RITORNA IN CAMPO E RITORNA AL GOL LAUTARO MARTINEZ facebook

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