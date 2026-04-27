VIDEO | Altro lunedì nero lungo la circonvallazione | code e traffico intenso tra Ognina e Nesima

Questa mattina a Catania la circonvallazione tra Ognina e Nesima si è riempita di veicoli, con code e traffico molto intenso. La giornata si è aperta con lunghe attese e rallentamenti che hanno coinvolto numerosi automobilisti. La situazione si ripete spesso nei lunedì mattina, creando disagi lungo la principale arteria di collegamento della città. Le auto sono rimaste ferme per vari minuti, complicando gli spostamenti di chi ha dovuto affrontare il traffico.

Il lunedì mattina, si sa, è già di per sé una prova di resistenza. A Catania, però, la situazione riesce ogni volta a complicarsi ulteriormente: sveglia, traffico e, come premio bonus, la solita odissea sulla circonvallazione.Già dalle 8 di oggi, il tratto tra Ognina e Nesima si è trasformato in.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Code sul rientro tra deviazioni e cantieri lungo il raccordo Terni-Orte: un altro giorno di traffico Incidente tra diversi veicoli sul Grande Raccordo Anulare altezza Tuscolana: traffico intenso e codeUn incidente tra diversi veicoli sul Grande Raccordo Anulare di Roma ad altezza Tuscolana in carreggiata interna ha provocato traffico e lunghe code. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: VIDEO | Altro lunedì nero lungo la circonvallazione: code e traffico intenso tra Ognina e Nesima; Union Brescia, lunedì nero: sconfitta 2-1 con la Pergolettese. Un altro lunedì nero: quattro vittime sul lavoroErano in quattro sul trattore e stavano andando a raccogliere le olive nella campagna tra Pallagorio e Casabona, in provincia di Crotone. Forse per il cedimento della strada, il mezzo è precipitato in ... avvenire.it