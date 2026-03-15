Incidente tra diversi veicoli sul Grande Raccordo Anulare altezza Tuscolana | traffico intenso e code

Un incidente coinvolgendo più veicoli si è verificato sul Grande Raccordo Anulare di Roma, all’altezza di Tuscolana, in carreggiata interna. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità, e al momento si registrano traffico intenso e code che si estendono lungo l’arteria. La circolazione è rallentata in entrambe le direzioni in quella zona.

Un incidente tra diversi veicoli sul Grande Raccordo Anulare di Roma ad altezza Tuscolana in carreggiata interna ha provocato traffico e lunghe code. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Roma: incidente mortale sul Grande raccordo anulare, traffico rallentato Leggi anche: Roma, incidente sul Grande raccordo anulare: una vittima e traffico paralizzato Contenuti utili per approfondire Grande Raccordo Anulare Temi più discussi: Roma, buio e velocità: di notte il triplo degli incidenti. Sono i ragazzi a rischiare di più; Incidente a Nettuno: scontro tra due auto, morto un uomo; Roma, donna di 45 anni accusa malore sul GRA: muore dopo oltre un'ora di rianimazione; Sicurezza: di notte più incidenti a velocità elevate. Incidente tra diversi veicoli sul Grande Raccordo Anulare altezza Tuscolana: traffico intenso e codeTraffico e lunghe code sul Grande Raccordo Anulare di Roma a causa di un incidente stradale che ha coinvolto diversi veicoli. Il sinistro è avvenuto nalla serata di oggi, domenica 15 marzo. Il tratto ... fanpage.it Incidente sul Raccordo: scontro tra tre veicoli, uno si ribalta. Un feritoIncidente sul Grande raccordo anulare dove si è verificato lo scontro tra tre veicoli, una persona è rimasta ferita. Questo quanto accaduto poco prima delle 18 di venerdì 27 febbraio all'altezza del ... romatoday.it 11:51 #A24 Coda tra Grande Raccordo Anulare e Innesto Complanare A24 per incidente x.com Lavori sugli impianti di illuminazione sul Grande Raccordo Anulare: tutti i dettagli e le modifiche alla viabilità stradale facebook