Programma settimanale al Victoria club di Abano | musica live dal mercoledì al sabato

Il Victoria Club di Abano Terme, situato in Piazza Cortesi all’interno dell’Hotel Trieste e Victoria gestito dalla famiglia Borile, presenta anche questa settimana un programma di musica dal vivo e intrattenimento. L’evento si svolge dal mercoledì al sabato, offrendo spettacoli musicali in diverse serate. Il locale è uno dei punti di riferimento della zona per chi cerca intrattenimento musicale in un ambiente storico e consolidato.

Il Victoria Club, storico locale di Piazza Cortesi ad Abano Terme, situato all’interno del complesso dell’Hotel Trieste e Victoria della famiglia Borile, propone anche questa settimana un ricco calendario di musica live e intrattenimento. Un appuntamento ormai consolidato nella scena serale della.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Settimana di musica e divertimento al Victoria Club di AbanoProsegue il ricco calendario di appuntamenti al Victoria Club di piazza Cortesi ad Abano Terme, punto di riferimento per la movida termale e situato... Settimana di eventi al Victoria club di Abano Terme: musica, cene e divertimentoSi parte mercoledì sera con il dinner show di Francesco Capodacqua, accompagnato da Matteo Favaretto, resident dj del club.