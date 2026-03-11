In strada col machete minaccia una donna durante una lite | terrore alla stazione

Durante la serata di ieri, una donna è stata minacciata da un uomo armato di machete in una strada di Perugia. La chiamata di emergenza è arrivata poco dopo le 19, segnalando un uomo che brandiva l’arma durante una lite. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno individuato l’uomo e la donna coinvolti nella scena. La situazione si è conclusa con l’intervento delle autorità per calmare gli animi.

Perugia, 11 marzo 2026 – La segnalazione è arrivata all’ora di cena: in strada c’è un uomo armato di machete che minaccia una donna. Il tempo di arrivare sul luogo della segnalazione e gli agenti della squadra volante non hanno trovato nessuno: né aggredita né aggressore. Eppure le segnalazioni arrivate al numero unico di emergenza erano state diverse e piuttosto precise. In strada era scoppiata una lite tra un uomo e una donna. Spunta il machete. Lite durante la quale, stando ancora alle segnalazioni, è spuntato un machete con cui il primo avrebbe provato in più occasioni la seconda, a quanto sembra senza riuscire a colpirla. L’episodio è stato segnalato nella prima serata di lunedì in via del Macello di fronte a diversi testimoni che hanno dato l’allarme chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

