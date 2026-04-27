Viale Europa chiuso per cantieri traffico in tilt e richieste di presidio per i soccorsi

Viale Europa è stato chiuso al traffico a causa dei lavori di completamento dei parcheggi. La chiusura ha causato un disservizio al traffico locale, con lunghe code e rallentamenti. Alcuni cittadini hanno chiesto un presidio per garantire l’accesso ai servizi di emergenza. La chiusura è stata comunicata ufficialmente per permettere l’esecuzione degli interventi di cantiere.

“Attenzione a Viale Europa, dove è scattata la chiusura per consentire i lavori di completamento dei parcheggi”. A segnalarlo è Alessandro Geraci, consigliere della Terza Circoscrizione per il Movimento 5 Stelle, che lancia un avviso alla cittadinanza e alle istituzioni sul possibile impatto.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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