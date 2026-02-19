I lavori nei cantieri di Acque hanno causato forti disagi alla circolazione. Residenti hanno inviato foto che mostrano lunghe code e traffico intenso, specialmente nelle ore serali, lungo viale Bustichini e via delle Panteraie. Le interruzioni alla viabilità si sono rese evidenti da settimane, creando difficoltà per chi deve spostarsi in zona. La presenza di macchinari e lavori in corso blocca parte della carreggiata, obbligando molti automobilisti a cercare percorsi alternativi. La situazione resta critica, con i residenti che chiedono interventi immediati.

Alcuni residenti hanno inviato alla nostra redazione immagini che testimoniano disagi importanti di viabilità, soprattutto in notturna, su viale Bustichini e via delle Panteraie. La causa è da ricondurre alla presenza di cantieri aperti da Acque Spa e in funzione già da alcuni giorni. Cantieri che impacchettano la metà precisa del viale Bustichini, dall’incrocio con via Bernini fino al Minigolf. "Sono lavori di sostituzione della conduttura principale che collega Massa e Cozzile a Pieve a Nievole – spiega l’assessore Marco che g qppppplSilvestri – per l’adduzione di acqua potabile da parte di Acque Spa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantieri di Acque. Disagi e traffico in viale Bustichini

