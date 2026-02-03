15° Historic Rally delle Vallate Aretine | aperte le iscrizioni alla gara di apertura

Le iscrizioni per il 15° Historic Rally delle Vallate Aretine sono aperte. La gara di apertura del campionato italiano di rally auto storiche torna a riunire appassionati e piloti il prossimo mese. Gli organizzatori confermano che l’evento si svolgerà come sempre tra le strade di Arezzo, attirando partecipanti da tutta Italia. La corsa si inserisce anche nel Michelin Trofeo Storico e nel Trofeo A112 Abarth Yokohama, che rendono ancora più interessante questa edizione. Gli appassionati già prenotano i loro posti, pronti

Le fasi di iscrizione alla gara resteranno aperte fino al termine ultimo di venerdì 20 febbraio. Le attività preliminari si concentreranno nella settimana dell'evento con la distribuzione del road book e le ricognizioni regolamentate delle prove speciali, in programma giovedì 26 febbraio e venerdì 27 febbraio. Nella giornata di venerdì 27 febbraio si svolgeranno anche le verifiche sportive e le verifiche tecniche che avranno come sede il Palasport Le Caselle di Arezzo. Da lì la gara entrerà nel vivo sabato 28 febbraio, con la partenza fissata alle ore 7:45 mentre l'arrivo finale è previsto alle ore 16:50 in Via Roma ad Arezzo, cornice della cerimonia di premiazione.

