Via Padova | rapina e tensioni il quartiere diventa una zona rossa

Nella giornata di ieri, due cittadini egiziani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato in via Padova con l’accusa di aver compiuto una rapina. La zona ha registrato momenti di tensione, portando le autorità a dichiarare l’area come zona rossa temporaneamente. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto subito dopo l’evento, che ha coinvolto più persone. Nessuna altra informazione sui dettagli della rapina o sulle conseguenze per i coinvolti.

? Cosa sapere Due cittadini egiziani arrestati dalla Polizia di Stato per rapina in via Padova ieri.. De Corato chiede presidi militari per contrastare la criminalità nel quartiere milanese.. Due cittadini egiziani sono stati fermati dalla Polizia di Stato in via Padova dopo aver sottratto una catenina d’oro a un giovane nel pomeriggio di ieri. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine a un episodio di rapina avvenuto in una zona che, secondo il deputato De Corato, è ormai diventata una piccola banlieue parigina per la frequenza di aggressioni, stupri e scontri tra bande straniere. Il fermento di via Padova e l’ombra del passato. Le strade di questo quartiere milanese non conoscono tregua.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via Padova: rapina e tensioni, il quartiere diventa una zona rossa Notizie correlate Leggi anche: Conclusi i lavori in Zona Monti, il quartiere residenziale da ora diventa zona 30 Omicidio a Lecco, la stazione diventa una zona rossaTracciato il quadro della sicurezza nel centro cittadino e richiamate le misure già adottate, il Prefetto ha proposto l’istituzione di una zona a... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Rapina in via Padova, De Corato zona rossa va supportata da militari strade sicure; Ragazzo rapinato per strada a Milano, due giovani gli strappano la collanina e scappano: arrestati; Omicidio a Padova, uomo morto in strada per ferite da accoltellamento: si indaga; Omicidio nella notte: esclusa la rapina. Aperte tutte le altre ipotesi. Milano, 26enne accoltellato di notte in via Padova dopo un tentativo di rapinaUn 26enne di origine egiziana è stato accoltellato nella notte tra lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile nel quartiere di via Padova, a Nord di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe ... affaritaliani.it Liber nella vita, nella lotta e nell'amore. Partigian di oggi, di ieri e di domani. Ora e sempre attitudine resistente. Siamo tutt ANTIFA! Il 22 settembre in piazza c'eravamo tutt! Tutt liber! #viapadova #antifa #resistenza #25aprile #partigiani - facebook.com facebook