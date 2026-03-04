Omicidio a Lecco la stazione diventa una zona rossa

Nel capoluogo si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto e con la partecipazione del Presidente. Durante l’incontro si è discusso di sviluppare strategie più efficaci per affrontare il degrado urbano e la criminalità diffusa. Nel frattempo, dopo l’omicidio avvenuto alla stazione, la zona è stata dichiarata zona rossa.

Tracciato il quadro della sicurezza nel centro cittadino e richiamate le misure già adottate, il Prefetto ha proposto l'istituzione di una zona a vigilanza rafforzata nel cuore della città, con particolare attenzione all'asse che collega la stazione ferroviaria al centro storico, per elevare i livelli di vivibilità e decoro urbano. La proposta è stata condivisa dai componenti del Comitato, che hanno espresso piena convergenza sull'esigenza di rafforzare le misure di presidio e prevenzione nelle aree più sensibili del capoluogo. La Prefettura la definisce "non una risposta estemporanea a singoli fatti di cronaca, ma un ulteriore passaggio di una strategia costruita nel tempo, volta a restituire serenità e piena fruibilità a spazi pubblici spesso interessati da fenomeni di stazionamento molesto e da episodi di criminalità predatoria.