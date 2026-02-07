Città Metropolitana confronto con i sindaci su viabilità e turismo | interventi mirati per sicurezza e sviluppo

Federico Basile ha incontrato i sindaci del territorio per discutere di viabilità e turismo. I primi cittadini hanno segnalato problemi di sicurezza e bisogno di interventi mirati. Il sindaco metropolitano ha promesso di riprogrammare i fondi per risolvere le criticità più urgenti e favorire lo sviluppo locale. La riunione prosegue con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete e risposte rapide.

A Savoca, il sindaco Massimo Stracuzzi ha evidenziato le criticità della SP17, danneggiata dal ciclone Harry, con buche e manto irregolare, aggravate dall'aumento del traffico dovuto ai cantieri a Santa Teresa di Riva. Richieste anche scerbatura costante e installazione di guardrail lungo la SP234A. Il direttore Campagna ha annunciato che il servizio di decespugliamento diventerà annuale e che la SP17 sarà costantemente monitorata con interventi mirati alla sicurezza stradale. A Casalvecchio Siculo, il sindaco Marco Antonino Saetti ha segnalato la necessità di manutenzione della strada agricola Casalvecchio–San Pietro, tra cui ripristino dei guardrail, sistemazione del manto stradale e scerbatura, fondamentale sia come via di fuga che come collegamento al polo culturale del borgo.

