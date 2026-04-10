Forum annuale sulla Via Francigena | Tutela turismo e territorio

Domani, sabato 11 aprile, si svolgerà al Complesso Monumentale di Abbadia Isola a Monteriggioni l’XI Forum annuale dedicato alla Via Francigena e ai Cammini di interesse regionale. L’evento, intitolato “Comuni in Cammino”, si concentra su temi come la tutela, il turismo e il territorio legati a questi percorsi storici. La manifestazione riunisce rappresentanti delle amministrazioni locali e operatori del settore per discutere delle iniziative in corso e delle strategie future.

Si terrà domani sabato 11 aprile al Complesso Monumentale di Abbadia Isola a Monteriggioni, l’XI Forum annuale sulla Via Francigena e sui Cammini di interesse regionale, dal titolo “Comuni in Cammino. La Francigena fra Tutela, Turismo e Territori”. L’appuntamento è fissato alle 9:30 nella Sala Ildebrando, in Piazza Gino Strada 2, nel Complesso Monumentale di Abbadia Isola, Monteriggioni. "La Via Francigena rappresenta un elemento strutturale per il nostro territorio e per le politiche che stiamo portando avanti – dichiara il Sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini –. Il Forum è importante per tutti i Comuni, perché rappresenta un momento di confronto e condivisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Forum annuale sulla Via Francigena: "Tutela, turismo e territorio" Via Francigena, XI Forum annuale. Summit di esperti a MonteriggioniTorna il focus annuale sulla Francigena, che con i suoi 60mila viandanti di media all’anno nel solo tratto toscano si conferma motore economico di... Via Francigena: 3.200 km di turismo lento che unisce 5A Castronno, presso lo spazio Materia, si è tenuta una serata dedicata alla Via Francigena. Temi più discussi: A Monteriggioni l'XI Forum annuale sulla Via Francigena e sui Cammini di interesse regionale; Via Francigena, XI Forum annuale. Summit di esperti a Monteriggioni; Comuni in cammino: l’XI Forum sulla Via Francigena a Monteriggioni; XI Forum sulla Via Francigena a Monteriggioni: focus su tutela, turismo e territori. Via Francigena, XI Forum annuale. Summit di esperti a MonteriggioniFrancesco Ferrari, presidente Associazione Europea delle Vie Francigene, sottolinea: Il Forum mette al centro uno degli elementi più importanti per lo sviluppo della Via Francigena: il percorso, ... lanazione.it Comuni in cammino: l’XI Forum sulla Via Francigena a MonteriggioniComuni in cammino: un percorso condiviso per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile della Via Francigena ... sienafree.it Via Francigena - facebook.com facebook