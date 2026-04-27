Via dall' area del cimitero condannata parcheggiatrice abusiva

Da casertanews.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha emesso una sentenza riguardante una donna condannata per aver svolto attività di parcheggiatrice abusiva. La decisione è stata presa durante un procedimento giudiziario che ha coinvolto il ricorso presentato da E. La corte, presieduta da Luca Ramacci, ha esaminato le accuse e le motivazioni del caso, stabilendo la condanna della donna.

La terza sezione penale della Corte di Cassazione, presieduta da Luca Ramacci, si è pronunciata sul ricorso proposto da E.C., 62enne di Maddaloni, parcheggiatrice abusiva, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli.La Corte d'Appello partenopea ha confermato la sentenza di condanna del.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

"Il parcheggio del cimitero è un'area sosta abusiva": l'attacco del Pd al sindacoIl tema del decoro urbano e dell'accoglienza turistica finisce al centro del dibattito politico a Castrocaro Terme.

Leggi anche: Discarica abusiva nel Parco del Cilento: sequestrata area, otto indagati

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Verifica di assoggettabilità a V.I.A. inerente al PFTE HUB Intermodalità – Area ex Foro Boario; Ricarica per veicoli elettrici, la Thef Charging si aggiudica la realizzazione delle rete di infrastrutture; Taranto, a giugno al via gli interventi a piazza Castello: l'area intorno al Municipio diventa pedonale; Via dall'area del cimitero, condannata parcheggiatrice abusiva.

I parchi si rifaranno luci e look. Si parte dall’area cani in via BuozziRaffica di inaugurazioni nei parchi cittadini, da qui a metà maggio. Si comincia con il taglio del nastro al Parco di via Buozzi mercoledì 22, dove è stata creata anche un’apposita area cani. La ... ilgiorno.it

via dall area delVia alla bonifica degli ex Mercati Generali a Crotone: 8 mesi per liberare l’area dall’amiantoIn queste ore si attende l’esito degli esami chimici per procedere con gli interventi di rimozione vera e propria ... corrieredellacalabria.it

Digita per trovare news e video correlati.