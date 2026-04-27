Via dall' area del cimitero condannata parcheggiatrice abusiva

La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha emesso una sentenza riguardante una donna condannata per aver svolto attività di parcheggiatrice abusiva. La decisione è stata presa durante un procedimento giudiziario che ha coinvolto il ricorso presentato da E. La corte, presieduta da Luca Ramacci, ha esaminato le accuse e le motivazioni del caso, stabilendo la condanna della donna.

La terza sezione penale della Corte di Cassazione, presieduta da Luca Ramacci, si è pronunciata sul ricorso proposto da E.C., 62enne di Maddaloni, parcheggiatrice abusiva, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli.La Corte d'Appello partenopea ha confermato la sentenza di condanna del.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate "Il parcheggio del cimitero è un'area sosta abusiva": l'attacco del Pd al sindacoIl tema del decoro urbano e dell'accoglienza turistica finisce al centro del dibattito politico a Castrocaro Terme. Leggi anche: Discarica abusiva nel Parco del Cilento: sequestrata area, otto indagati Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Verifica di assoggettabilità a V.I.A. inerente al PFTE HUB Intermodalità – Area ex Foro Boario; Ricarica per veicoli elettrici, la Thef Charging si aggiudica la realizzazione delle rete di infrastrutture; Taranto, a giugno al via gli interventi a piazza Castello: l'area intorno al Municipio diventa pedonale; Via dall'area del cimitero, condannata parcheggiatrice abusiva. I parchi si rifaranno luci e look. Si parte dall’area cani in via BuozziRaffica di inaugurazioni nei parchi cittadini, da qui a metà maggio. Si comincia con il taglio del nastro al Parco di via Buozzi mercoledì 22, dove è stata creata anche un’apposita area cani. La ... ilgiorno.it Via alla bonifica degli ex Mercati Generali a Crotone: 8 mesi per liberare l’area dall’amiantoIn queste ore si attende l’esito degli esami chimici per procedere con gli interventi di rimozione vera e propria ... corrieredellacalabria.it Il Giornale. . L’attentato alla cena di gala con Trump, Melania e Vance; via dall’Albania 2 migranti su 3; la Fenice solleva la Venezi - facebook.com facebook Spari sull’America Business rosso sui migranti: via dall’Albania 2 migranti su 3 La Fenice solleva la Venezi Sbadigli a San Siro: Milan-Juve 0:0 La prima pagina del Giornale è in edicola x.com