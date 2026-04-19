Il parcheggio del cimitero è un' area sosta abusiva | l' attacco del Pd al sindaco
A Castrocaro Terme, il dibattito pubblico si concentra sulla gestione del parcheggio vicino al cimitero, definito come area di sosta abusiva. Il Partito Democratico ha criticato apertamente le decisioni dell'amministrazione comunale in merito a questa situazione. La discussione si inserisce in un più ampio confronto tra le forze politiche sul decoro urbano e sull’accoglienza turistica nella cittadina.
Il tema del decoro urbano e dell'accoglienza turistica finisce al centro del dibattito politico a Castrocaro Terme. Il Partito Democratico locale, attraverso un intervento del segretario Stefano Canonici, solleva forti critiche alla giunta guidata dal sindaco Francesco Billi, segnalando in.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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