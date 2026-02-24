Lavori riqualificazione piazze | Restituiremo spazi pubblici pienamente fruibili

Le operazioni di riqualificazione della piazza Caduti in Guerra sono state avviate per migliorare gli spazi pubblici. La causa principale è l'esigenza di rendere la piazza più funzionale, con aree verdi più curate e spazi più accoglienti. I lavori prevedono la sistemazione di panchine, illuminazione e percorsi pedonali, coinvolgendo direttamente la comunità locale. Le attività procedono senza sosta per restituire un luogo più vivibile a tutti i cittadini.

CEGLIE MESSAPICA - Avanzano regolarmente i lavori di riqualificazione della piazza Caduti in Guerra. L'intervento punta a un'importante rigenerazione urbana, con attenzione al verde pubblico, spazi più funzionali, accoglienti e vivibili. Le nuove aree saranno dotate di spazi ludici per bambini.