Vettel sorprende tutti al debutto a 38 anni nella maratona | l'ex pilota di Formula 1 scende sotto le 3 ore

A 38 anni, Sebastian Vettel ha preso parte alla sua prima maratona a Londra, portando a termine la gara in 2 ore, 59 minuti e 8 secondi. L'ex pilota di Formula 1, ormai lontano dal mondo delle corse, ha affrontato la distanza classica senza precedenti esperienze ufficiali nella maratona. La sua prestazione ha attirato l'attenzione degli appassionati di corsa e sport in generale.