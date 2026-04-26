Vettel sorprende tutti al debutto a 38 anni nella maratona | l'ex pilota di Formula 1 scende sotto le 3 ore
A 38 anni, Sebastian Vettel ha preso parte alla sua prima maratona a Londra, portando a termine la gara in 2 ore, 59 minuti e 8 secondi. L'ex pilota di Formula 1, ormai lontano dal mondo delle corse, ha affrontato la distanza classica senza precedenti esperienze ufficiali nella maratona. La sua prestazione ha attirato l'attenzione degli appassionati di corsa e sport in generale.
Sebastian Vettel ha corso la sua prima maratona a Londra e ha chiuso sotto le tre ore: 2:59:08 per l'ex pilota di Formula 1, oggi lontano dai riflettori ma ancora in forma.🔗 Leggi su Fanpage.it
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